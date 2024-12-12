Новый мост и набережную открыли в Алматы (фото)

В прошлом году в рамках этой программы был обустроен Наурызбайский район, здесь реализовали 62 проекта на 2,7 млрд тенге. К примеру, была построена пешеходно-прогулочная зона в микрорайоне Шугыла и по проспекту Райымбека, в Калкамане облагорожена заброшенная территория, в микрорайоне Ажар разбит сквер, построены футбольное и баскетбольное поля, установлены детские игровые площадки.