В Архангельске представили находки истории поморов с Новой Земли

АРХАНГЕЛЬСК, 12 декабря. /ТАСС/. Артефакты с архипелага Новая Земля, рассказывающие об истории освоения полярных островов поморами, представили в национальном парке «Русская Арктика» в Архангельске, передает корреспондент ТАСС. Среди экспонатов орудия лова: острога, поплавки от сетей, и даже шахматы.
«Шахматы найдены на Новой Земле, на карской стороне. Там прямо посередине архипелага, с карской стороны, есть группа островов, называется острова Пахтусова. Там было промысловое становище. Так вот, на этом промысловом становище шахматы и подобрали», — рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов.
Шахматы сделаны из липы. Это находка начала ХХ века, по словам историка, она характеризует особенности быта поморов. У них шахматы были распространены в течение нескольких столетий, они коротали за ними время, например, во время зимовок на Шпицбергене. «Арктика, как говорится, учит терпению. Приходилось долго ждать, пережидать непогоду. Либо же, если пришли на зимовку, то предстояло много времени провести внутри базы. Нужно было как-то коротать время, и использовали различные игры, — отметил Ермолов. — Например, в кости играли, в той же Мангазее находят игральные кости, даже крапленые находят: высверлены, капелька ртути, ну и запаяны воском».
Орудия лова.
В экспозиции впервые представлена поморская острога, которую использовали для охоты на морского зверя, в частности, на белух. Острогу нашли в бухте Мурманца на севере Новой Земли. Там же были обнаружены и другие орудия лова белух. Для охоты на этих китов использовали сети с очень большими ячейками — 50 на 50 см. Такими сетями поморы огораживали часть акватории бухт, делали заслон.
С карбасов — специальных промысловых судов — поморы загоняли белух в сети. Как пояснил историк, для жителей беломорского побережья были характерны остроги с несколькими зубцами. Их использовали для добычи семги. Здесь же острога выглядит как копье — металлическая палка с одним зубом. «Промысловое орудие трансформировалось именно для промысла крупного морского зверя. Получилось такое копье на длинном древке», — показал он.
Сети держались на плаву при помощи деревянных поплавков — такой представлен в экспозиции. Поморы их могли делать даже на месте, прямо на архипелаге, из плавника — дерева, принесенного с материка.
Очень старое дерево.
Из плавника строили и лодки. Так получилась загадка для исследователей. В бухте Мурманца находится большое количество деталей поморских судов, созданных в разное время. Часть одной из лодок ученые забрали из залива и провели дендрохронологический анализ.
«Я нашел фрагмент шпангоута. Это бревно небольшого диаметра, около десяти сантиметров, и длиной примерно 120 см. Сделали анализ, забурились, и получилась дата 1238 год. По дереву тут все читалось замечательно, — отметил Ермолов. — Но понятно, что это не в 13-м веке приехали поморы в залив Мурманца. Скорее всего, шпангоут был сделан просто из местного плавника».
О нацпарке.
Национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.