В Архангельске представили находки истории поморов с Новой Земли

Шахматы сделаны из липы. Это находка начала ХХ века, по словам историка, она характеризует особенности быта поморов. У них шахматы были распространены в течение нескольких столетий, они коротали за ними время, например, во время зимовок на Шпицбергене. «Арктика, как говорится, учит терпению. Приходилось долго ждать, пережидать непогоду. Либо же, если пришли на зимовку, то предстояло много времени провести внутри базы. Нужно было как-то коротать время, и использовали различные игры, — отметил Ермолов. — Например, в кости играли, в той же Мангазее находят игральные кости, даже крапленые находят: высверлены, капелька ртути, ну и запаяны воском».