В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за предстоящего похолодания. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Согласно прогнозам синоптиков в ближайшие дни в столичном регионе ожидается похолодание, в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов. В связи с этим принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сегодня приступили к ее поэтапному повышению», — отметил Петр Бирюков.
Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице. Задания на изменение выдаются заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды. Отпуск тепла регулируют двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме.