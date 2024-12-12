В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

«Согласно прогнозам синоптиков в ближайшие дни в столичном регионе ожидается похолодание, в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов. В связи с этим принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сегодня приступили к ее поэтапному повышению», — отметил Петр Бирюков.