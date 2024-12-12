Маршрут № 48 изменится в Воронеже с 16 декабря

С 16 декабря по 16 марта 2025 года в Воронеже будет изменен путь следования муниципального автобусного маршрута № 48 (Кинотеатр «Спартак» — Микрорайон Таврово). Маршрут продлят по Плехановской и Московскому проспекту до ЖК «Грин Парк». Соответственно, будет изменено наименование. Об этом сообщил Единый оператор городских пассажирских перевозок (ЕОГПП).
Движение автобусов на маршруте регулярных перевозок № 48 (ЖК «Грин Парк» — Микрорайон Таврово) направят от остановки на Московском проспекте 189/6 по проспекту, Плехановской, площади Ленина, улицам Кирова и 20-летия Октября, Вогрэсовскому мосту, улицам Лебедева, Новосибирской, Корольковой, 206-й Стрелковой Дивизии, Лызлова, автодороге на Семилукские Выселки, дороге на Таврово и по улице Петровской до конечного остановочного пункта на Корабельной.
В муниципалитете ранее пояснили, что изменения призваны повысить рентабельность маршрута. Но для этого перевозчику предстоит увеличить выпуск подвижного состава на направлении для сокращения интервалов.
РИА «Воронеж» также сообщало, что с 5 декабря в областном центре изменили схемы движения автобусных маршрутов № 3, 9КС, 29, 70, С70, 88.