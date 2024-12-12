Маршрут № 48 изменится в Воронеже с 16 декабря

С 16 декабря по 16 марта 2025 года в Воронеже будет изменен путь следования муниципального автобусного маршрута № 48 (Кинотеатр «Спартак» — Микрорайон Таврово). Маршрут продлят по Плехановской и Московскому проспекту до ЖК «Грин Парк». Соответственно, будет изменено наименование. Об этом сообщил Единый оператор городских пассажирских перевозок (ЕОГПП).