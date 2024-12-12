Осужденный из колонии Ангарска победил в кулинарном конкурсе

32-летний мужчина записал видеоролик, где поделился рецептом приготовления овощного салата, бефстроганов в сметанном соусе и бисквитного рулета с клубничным джемом. Отмечается, что кулинария всегда была его хобби — сейчас даже получил специальность пекаря и кондитера, готовит в столовой учреждения.