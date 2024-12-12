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Осужденный из колонии Ангарска победил в кулинарном конкурсе

Мужчина записал видеоролик, где поделился рецептом приготовления бефстроганов в сметанном соусе и бисквитного рулета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии № 15 Ангарска, победил в четвертом Дельфийском чемпионате среди осужденных в номинации «Кулинарное искусство». Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФСИН России по Иркутской области.

32-летний мужчина записал видеоролик, где поделился рецептом приготовления овощного салата, бефстроганов в сметанном соусе и бисквитного рулета с клубничным джемом. Отмечается, что кулинария всегда была его хобби — сейчас даже получил специальность пекаря и кондитера, готовит в столовой учреждения.

— Очень здорово, когда человек находит тот вид деятельности, в котором ему хочется развиваться. Надеюсь, что победа укрепит стремление вкладывать силы в обучение и поможет реализоваться в профессии уже после освобождения, — прокомментировал заместитель начальника ИК-15 Иван Привалов.

Церемония награждения пройдет 18 декабря в онлайн-режиме. Кстати, еще одними призерами стали женщины из исправительной колонии № 11 Бозоя. Они заняли третье место в номинации «Театр» за постановку «А зори здесь тихие».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что начальник цеха отправил более 1,5 миллиона мошенникам в Усть-Илимске.