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Участки трех уфимских улиц закрыли не менее чем на 11 дней

В Уфе перекрыли улицы Ульяновых, Пархоменко и Гвардейской.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе перекрыли три улицы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Из-за строительства сети хозяйственно-питьевого водопровода на улице Ульяновых до 23 декабря частично ограничили движения транспорта, которое затрагивает половину дороги на участке от дома № 65/1 до проходной КПП.

До 28 декабря по той же причине перекрыли по две трети четной стороны проезжей части улицы Пархоменко.

Для технологического подключения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции до 28 декабря закрыли движение по крайней правой полосе четной стороны проезжей части в районе здания № 38 по улице Гвардейской.

Жителей столицы Башкирии просят отнестись с пониманием к ограничительным мерам и рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

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