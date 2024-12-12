Жителей Уфы предупредили о временных перекрытиях дорог

По данным городских властей, до 23 декабря введены ограничения движения на ½ проезжей части ул. Ульяновых — от ул. Ульяновых, 65/1 до проходной КПП. Меры приняты из-за строительства сети хозяйственно-питьевого водопровода. До 28 декабря — на ул. Пархоменко, по ⅔ четной стороны проезжей части, а также по крайней правой полосе четной стороны проезжей части ул. Гвардейской — в районе здания № 38. Здесь будет проводиться технологическое подключение автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.