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Прокуратура взыскала миллионы алиментов в Акмолинской области

Прокурорами Акмолинской области защищены права несовершеннолетних детей, передает DKnews.kz.

Источник: apolatlegal.com

Прокуратурой области на постоянной основе проводится анализ исполнительных документов о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по алиментным выплатам для 299 детей на сумму более 83 млн тенге.

По актам надзора к административной ответственности привлечено 82 неплательщика алиментов. К уголовной ответственности привлечено 11 злостных должников, уклоняющихся от алиментных обязательств.

Работа в данном направлении продолжается.