Прокуратура взыскала миллионы алиментов в Акмолинской области

Прокуратурой области на постоянной основе проводится анализ исполнительных документов о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по алиментным выплатам для 299 детей на сумму более 83 млн тенге.
По актам надзора к административной ответственности привлечено 82 неплательщика алиментов. К уголовной ответственности привлечено 11 злостных должников, уклоняющихся от алиментных обязательств.
Работа в данном направлении продолжается.