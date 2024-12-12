Российская компания купила белорусского разработчика электросамокатов Eleven

В сообщении говорится, что кикшеринговый сервис «МТС-Юрент» завершил сделку, касающуюся покупки белорусской компании-разработчика электросамокатов Eleven. Сказано, что сервис шеринга и белорусская компания-разработчик подписали соглашение о покупке бизнеса. В пресс-службе организации отметили, что стоимость сделки не раскрывается.