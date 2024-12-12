Российская компания купила белорусского разработчика электросамокатов Eleven

Российская компания «МТС-Юрент» купила белорусского разработчика электросамокатов Eleven. Подробности рассказали в пресс-службе организации, пишет ТАСС.
В сообщении говорится, что кикшеринговый сервис «МТС-Юрент» завершил сделку, касающуюся покупки белорусской компании-разработчика электросамокатов Eleven. Сказано, что сервис шеринга и белорусская компания-разработчик подписали соглашение о покупке бизнеса. В пресс-службе организации отметили, что стоимость сделки не раскрывается.
Говорится, что в планах сервиса, на базе Eleven создание центра по разработке электросамокатов, других видов шерингового транспорта, различных технологий для шеринга, зарядной инфраструктуры.
«Сотрудники Eleven продолжат работу в рамках RnD-центра объединенной компании», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что в 2025 году компания намерена представить обновленную модель самоката.
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