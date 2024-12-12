Власти Таганрога проведут работу с управляющими компаниями по доступности убежищ

Также она напомнила, что актуальный список убежищ можно посмотреть на сайте администрации, а также на интерактивной карте. Чтобы оперативно узнавать о воздушных атаках, можно установить мобильное приложение «112. Таганрог -экстренные сообщения». В нем придет пуш-уведомление в случае опасности.