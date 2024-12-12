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Власти Таганрога проведут работу с управляющими компаниями по доступности убежищ

В администрации Таганрога опубликовали интерактивную карту бомбоубежищ.

Источник: Комсомольская правда

Власти Таганрога после воздушного удара проведут работу с управляющими компаниями по поводу доступности убежищ для людей. Об этом в своем телеграм-канале написала глава администрации города Светлана Камбулова.

Также она напомнила, что актуальный список убежищ можно посмотреть на сайте администрации, а также на интерактивной карте. Чтобы оперативно узнавать о воздушных атаках, можно установить мобильное приложение «112. Таганрог -экстренные сообщения». В нем придет пуш-уведомление в случае опасности.