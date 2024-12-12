В Хабаровском крае температуры понизятся почти до 40 градусов

Самые сильные морозы в пятницу, 13 декабря, ожидаются в селе имени Полины Осипенко, ночью там столбик термометра опустится до −36…-38 градусов, днем — до 24…-26 градусов. В Чегдомыне нисколько не лучше. На рассвете там −33…-35, днем −23…-25 градусов. В Троицком ночью −24…-26, днем −17…-19 градусов, в Николаевске-на-Амуре в темное время суток −23…-25, в светлое −16…-18 градусов. В Чумикане на рассвете −21…-23, днем не лучше −18… −20 градусов и сильный ветер 15−20 метров в секунду. А вот на юге края еще вполне комфортные температуры. В Бикине ночью −21…-23, днем −14…-16, в Вяземском на рассвете −19…-21, во второй половине дня −13…-15 градусов. Православная церковь 13 декабря чтит память апостола Андрея Первозванного — одного из двенадцати ближайших учеников Христа и первого проповедника христианства в русских землях.