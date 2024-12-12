В Хабаровском крае температуры понизятся почти до 40 градусов

В середине декабря традиционно по городам и весям начинают устанавливать новогодние елки, устраивают катки и горки для детей. Не отказывают себе в удовольствии вспомнить молодость и взрослые. Так что вполне естественное желание отправиться на улицу и погулять там подольше.
Однако, морозы в крае постепенно усиливаются, а потому ненароком можно отморозить нос. Так что стоит прислушиваться к собственным ощущениям.
Холодно и в Комсомольске-на-Амуре, ночью в городе −31…-33, днем −19…-21 градус, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Советской Гавани ночью −21…-23, днем −11…-13 градусов, в Охотске ночной фон температур −18…-20, дневной −13…-15 градусов. В Аяне тоже свежий ветер 9−14 метров в секунду, ночью −16…-18, днем −13…-15 градусов.
В Хабаровске в пятницу ночью −23…-25, днем −15…-17 градусов.
Самые сильные морозы в пятницу, 13 декабря, ожидаются в селе имени Полины Осипенко, ночью там столбик термометра опустится до −36…-38 градусов, днем — до 24…-26 градусов. В Чегдомыне нисколько не лучше. На рассвете там −33…-35, днем −23…-25 градусов. В Троицком ночью −24…-26, днем −17…-19 градусов, в Николаевске-на-Амуре в темное время суток −23…-25, в светлое −16…-18 градусов. В Чумикане на рассвете −21…-23, днем не лучше −18… −20 градусов и сильный ветер 15−20 метров в секунду. А вот на юге края еще вполне комфортные температуры. В Бикине ночью −21…-23, днем −14…-16, в Вяземском на рассвете −19…-21, во второй половине дня −13…-15 градусов. Православная церковь 13 декабря чтит память апостола Андрея Первозванного — одного из двенадцати ближайших учеников Христа и первого проповедника христианства в русских землях.
Праздник особенно ждала деревенская молодежь. Для юношей в Андреев день проводили обряд посвящения в мужчин. Утром девушки пекли особый хлеб и подвешивали его на веревке. Участник ритуала должен был, стоя на кочерге, откусить от него кусочек.
При этом добраться до угощения было непросто, его охраняли старшие парни, вооруженные измазанными в саже тряпками. Тот, кому удавалось пройти испытание, признавался достаточно зрелым, чтобы участвовать в посиделках с девушками и выбирать себе невесту.