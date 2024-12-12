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Будут ли работать ЦОНы и СпецЦОНы в праздничные дни

О графике работы ЦОНов и СпецЦОНов в праздничные дни рассказали в Госкорпорации «Правительство для граждан», передает центр деловой информации Kapital.kz.

«Госкорпорация “Правительство для граждан” сообщает, что в связи с празднованием Дня независимости центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в понедельник, 16 декабря. При этом суббота, 14 декабря, является рабочим днем для дежурных центров. Услуги можно будет получить с 9:00 до 13:00», — говорится в сообщении.

Уже во вторник, 17 декабря, ЦОНы и спецЦОНы страны будут принимать граждан по обычному графику.

Напомним, что Центры обслуживания населения в будние дни работают с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу — до 13:00. Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18:00, а выдача готовых документов осуществляется до 20:00, в субботу — до 13:00.