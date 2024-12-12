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Мишустин приехал в МГТУ имени Баумана

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. Председателя правительства встретили его заместитель Дмитрий Чернышенко, глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и ректор вуза Михаил Гордин.

Источник: Reuters

В МГТУ имени Баумана приедут делегации правительств стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), с которыми позже Мишустин проведет заседание: вице-премьер Армении Мгер Григорян, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, председатель правительства Белоруссии Роман Головченко, глава кабмина Казахстана Олжас Бектенов, руководитель правительства Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и премьер Узбекистана Абдулла Арипов.

Главы правительств планируют посетить корпус общежития МГТУ «Спектр» и посмотреть на работу информационного центра «Новоселье», посетить многофункциональный кластер «Квантум-парк», а также пообщаться со студентами вуза.

В МГТУ имени Баумана обучаются более 33 тыс. студентов, из них 1,5 тыс. иностранцы. Подготовка инженеров в университете ведется на 19 факультетах (более 130 кафедр и 500 образовательных программ).

В 2024 году в вуз подали документы 25,5 тыс. абитуриентов. Средний балл единого госэкзамена среди них в этом году вырос с 80,68 до 88,55, еще в 2,5 раза возросло число стобалльников (до 282 человек).

Мишустин Михаил