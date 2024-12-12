В Казани закрыли кафе Gagawa из-за жалоб посетителей

В ходе проверки выяснили, что в кафе некачественно проводилась мойка, в одном месте держали как разделочный инвентарь, так и сырые продукты. Также использовали посуду, изготовленную из материалов, не соответствующих стандартам, а напитки хранили без холодильника и предлагали покупателям.