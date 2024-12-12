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В Казани закрыли кафе Gagawa из-за жалоб посетителей

Один из них подхватил кишечную инфекцию.

В Казани временно приостановлена работа кафе Gagawa. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану, причиной стало отравление одного из посетителей.

По данным ведомства, ресторан в торговом комплексе «Тандем» закрыли после постановления суда. Ранее ведомство получило информацию о том, что один из посетителей подхватил кишечную инфекцию.

В ходе проверки выяснили, что в кафе некачественно проводилась мойка, в одном месте держали как разделочный инвентарь, так и сырые продукты. Также использовали посуду, изготовленную из материалов, не соответствующих стандартам, а напитки хранили без холодильника и предлагали покупателям.

По итогам проверки Роспотребнадзор вынес предписание и составил протокол об административном нарушении. Ведомство затребовало приостановку деятельности кафе на 14 дней, и суд поддержал это требование.