В Казани закрыли кафе Gagawa из-за жалоб посетителей

В Казани временно приостановлена работа кафе Gagawa. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану, причиной стало отравление одного из посетителей.
По данным ведомства, ресторан в торговом комплексе «Тандем» закрыли после постановления суда. Ранее ведомство получило информацию о том, что один из посетителей подхватил кишечную инфекцию.
В ходе проверки выяснили, что в кафе некачественно проводилась мойка, в одном месте держали как разделочный инвентарь, так и сырые продукты. Также использовали посуду, изготовленную из материалов, не соответствующих стандартам, а напитки хранили без холодильника и предлагали покупателям.
По итогам проверки Роспотребнадзор вынес предписание и составил протокол об административном нарушении. Ведомство затребовало приостановку деятельности кафе на 14 дней, и суд поддержал это требование.