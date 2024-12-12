Хабаровский музей Амурского моста пополнился новыми экспонатами

В Хабаровске в музее истории Амурского моста Дальневосточной железной дороги установили две новых модели ретротехники. Это служебная автомотриса АС1А и тепловоз ТГМ40С с навесным снегоуборочным оборудованием, которые долгое время работали на железной дороге, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Новые экспонаты для музейной экспозиции прибыли на станцию Амур, после чего их перевезли на тралах на выставочную площадку. Для установки использовали специальный кран повышенной грузоподъемности, так как общая масса уникальных подвижных составов составляет около 50 тонн, — уточнили в пресс-службе ДВЖД.
Автомотриса АС1А впервые вышла на линию в 1978 году. Такие машины производились в Советском Союзе с 1964 по 1980 годы на Великолукском локомотивовагоноремонтном заводе в Псковской области. Они использовались для перевозки путевых бригад и инспекционных поездок руководства.
Тепловоз ТГМ40С был выпущен в 1996 году. Эта модель создана на базе тепловоза ТГМ40 и с 1982 года производится в Удмуртии. Этот локомотив предназначен для выполнения маневровых работ и очистки путей от снега, что указано в букве «С» в его названии.
Сейчас коллекция музея истории Амурского моста под открытым небом включает более 20 образцов подвижной техники, строений и железнодорожных приспособлений. Главный экспонат — уникальная, полностью сохраненная ферма старого Амурского моста, спроектированная выдающимся инженером Лавром Проскуряковым.