Хабаровский музей Амурского моста пополнился новыми экспонатами

Тепловоз ТГМ40С был выпущен в 1996 году. Эта модель создана на базе тепловоза ТГМ40 и с 1982 года производится в Удмуртии. Этот локомотив предназначен для выполнения маневровых работ и очистки путей от снега, что указано в букве «С» в его названии.