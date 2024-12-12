На «Госуслугах» подали более 660 млн заявлений за 2024 год

«Суперсервис “Госуслуг” действительно облегчил работу и нам, и абитуриентам. Система автоматически проверяет правильность заполнения данных, а копии не требуют заверения — это экономит время всем. Современную приемную кампанию без таких цифровых сервисов уже сложно представить, учитывая, что на каждые 2 тысячи бюджетных мест приходится около 100 тысяч заявлений. В этом году было унифицировано время приема документов по всей стране — до 12:00 по московскому времени для всех часовых поясов, от Калининграда до Владивостока. Это сделало процесс более прозрачным и организованным, а электронная подача через “Госуслуги” позволяет абитуриентам спокойно уложиться в эти сроки из любой точки страны. Теперь вместо очередей в приемной комиссии мы можем больше времени уделять индивидуальным консультациям поступающих», — подчеркнул ответственный секретарь приемной комиссии Московского Политеха Юрий Анфимов.