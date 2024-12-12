Сливочное масло с признаками фальсификации нашли в Приморье

«Выявление растительных стеринов в составе молочной продукции говорит об использовании немолочных видов сырья — добавлении растительных масел. Информацию об этом производители обязаны размещать на упаковке товара. Как правило, розничная стоимость на такую молочную продукцию должна быть ниже», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.