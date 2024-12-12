Сливочное масло с признаками фальсификации нашли в Приморье

В Приморье филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» исследовал пробы от партии сливочного масла и выявил признаки фальсификации.
Исследование провели по просьбе владельца продукции из Партизанска, который хотел подтвердил качество и безопасность продукта. Результаты лабораторных исследований показали, что в масле есть жиры растительного происхождения, а жирно-кислотный состав не соответствует нормативам.
«Выявление растительных стеринов в составе молочной продукции говорит об использовании немолочных видов сырья — добавлении растительных масел. Информацию об этом производители обязаны размещать на упаковке товара. Как правило, розничная стоимость на такую молочную продукцию должна быть ниже», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.