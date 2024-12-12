Скончался столетний почетный екатеринбуржец, охранявший Сталина

В ноябре ЕАН рассказывал, что Токарев оказался в реанимации. Во время отдыха в санатории «Чусовское озеро» он упал и сломал шейку бедра. На следующий день его увезли в 14 отделение екатеринбургского госпиталя ветеранов войн, где провели операцию. Близких к нему не пускали. Спустя несколько дней почетный гражданин Екатеринбурга оказался в реанимации, где провел 10−12 дней. После этого Токарева, по словам родственников, перевели в 12 отделение (геронтология и гериатрия) в состоянии сильнейшего обезвоживания, с пролежнями по всему телу.
«Еще вчера Жорж Владимирович был в сознании и разговаривал. Ровно в 11:00 из госпиталя ветеранов войн сообщили, что он скончался», — заявили ЕАН близкие Токарева.
Соболезнования в связи со смертью почетного гражданина Екатеринбурга выразили мэр города Алексей Орлов, председатель Екатеринбургской гордумы Анна Гурарий и муниципальные депутаты.
12 марта Жоржу Владимировичу исполнилось 100 лет. Родившийся в Свердловске, Токарев к началу Великой Отечественной войны закончил 9 классов. На фронт ушли два его старших брата. Один, Василий, погиб в июне 1942-го. В том же году Жорж был призван в армию. В годы войны служил командиром отделения пулеметного взвода в полку специального назначения управления коменданта Московского Кремля. В составе Кремлевского полка был участником парада Победы в Москве в 1945 году. После войны работал даже телохранителем Сталина, а до демобилизации в 1950-м году участвовал в борьбе с националистическим подпольем в республиках Прибалтики, Молдавии, Закавказья.
После демобилизации Жорж Владимирович вернулся в Свердловск, окончил металлургический факультет УПИ, остался преподавать, защитил кандидатскую диссертацию, получил ученое звание доцента. Токарев подготовил к защите дипломных работ больше 250 студентов, опубликовал 100 печатных работ и получил более 30 авторских свидетельств на изобретения в области получения литых заготовок. После выхода на пенсию в 1996 году написал несколько книг-воспоминаний. В августе текущего года единогласным решением депутатов Екатеринбургской городской думы он был избран почетным гражданином уральской столицы.
ЕАН выражает соболезнования близким и родным Жоржа Владимировича.