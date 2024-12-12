«Россия 1»: число обращений к прямой линии Путина превысило полмиллиона

«Интерес к программе колоссальный, россияне очень активно задают вопросы главе государства», — подчеркнули телеведущие.
Больше всего обращений от граждан РФ поступает по телефону (248 тысяч звонков. — Прим. ред.), а другим популярным способом для направления запросов у россиян стали СМС — их количество составило уже около 111 тысяч, отметили в эфире.
Большая пресс-конференция, которая будет совмещена с прямой линией, с Путиным состоится 19 декабря. Вопросы принимаются с 8 декабря и до окончания мероприятия.
Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номеру 0−40−40 и
Тексты и видео можно выслать через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что обращения, направляемые гражданами для прямой линии с Путиным, присылают, в основном, женщины.
При этом он также заявил, что без внимания не останутся и детские обращения, в которых юные россияне «заказывают подарки» на Новый год. Однако удовлетворить каждую просьбу не представляется возможным, отметил он.