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«Россия 1»: число обращений к прямой линии Путина превысило полмиллиона

Количество обращений граждан РФ к прямой линии Владимира Путина выросло до 500 тысяч. Об этом заявили в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: РИА "Новости"

«Интерес к программе колоссальный, россияне очень активно задают вопросы главе государства», — подчеркнули телеведущие.

Больше всего обращений от граждан РФ поступает по телефону (248 тысяч звонков. — Прим. ред.), а другим популярным способом для направления запросов у россиян стали СМС — их количество составило уже около 111 тысяч, отметили в эфире.

Большая пресс-конференция, которая будет совмещена с прямой линией, с Путиным состоится 19 декабря. Вопросы принимаются с 8 декабря и до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номеру 0−40−40 и 8 (800) 200−40−40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что обращения, направляемые гражданами для прямой линии с Путиным, присылают, в основном, женщины.

При этом он также заявил, что без внимания не останутся и детские обращения, в которых юные россияне «заказывают подарки» на Новый год. Однако удовлетворить каждую просьбу не представляется возможным, отметил он.

Путин Владимир