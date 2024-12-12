Пекарню в Ростове-на-Дону оштрафовали за американские песни

Владелицу кафе-пекарни на Зорге в Ростове-на-Дону оштрафовали за включение десяти музыкальных композиций без специального разрешения. Об этом говорится в электронной картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.
На сайте инстанции указано, что истец — «Российское Авторское Общество» — обратившись к ответчику за компенсацией, но не получив реакции, направил те же требования через суд. Заявление поступило в августе 2024 года, на рассмотрение его приняли в том же месяце.
Изначально от индивидуального предпринимателя просили оштрафовать на 200 тысяч рублей (каждый трек оценивался в 20 тысяч рублей).
Было зафиксировано неправомерное использование одной российской композиции «Сегодня к маме я приехала домой» (ООО «Группа краски»), а также еще девяти зарубежных, в том числе, Don’t Speak (Stefani Gwen Renee), What Is Love (Hartmann Eisenblaetter Karin), Lady in Black (Haaren Van К, Hendrik Tony), Coco Jamboo (Matthiesen Kai, Gaffrey Rainer, Rennalls Delroy).
Решение вынесли в декабре 2024 года.
— В подтверждение публичного использования истец представил DVD диск с видеозаписью. По итогам иск удовлетворен частично, компенсация за каждую мелодию составила 10 тысяч рублей. Также с предпринимателя взыскали 3,5 тысячи рублей госпошлины, — говорится в документации.
Вердикт суда должен вступить в силу примерно после 5 января 2024 года, если до этого момента не поступит апелляционная жалоба.