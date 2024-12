Пекарню в Ростове-на-Дону оштрафовали за американские песни

Было зафиксировано неправомерное использование одной российской композиции «Сегодня к маме я приехала домой» (ООО «Группа краски»), а также еще девяти зарубежных, в том числе, Don’t Speak (Stefani Gwen Renee), What Is Love (Hartmann Eisenblaetter Karin), Lady in Black (Haaren Van К, Hendrik Tony), Coco Jamboo (Matthiesen Kai, Gaffrey Rainer, Rennalls Delroy).