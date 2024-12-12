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Операцию «Маячок» провели специалисты МЧС и ГИБДД в Хабаровске

Сотрудники МЧС России и Госавтоинспекции провели совместную профилактическую операцию «Маячок».

Источник: МЧС РФ

Её цель — проверить, соблюдают ли водители и пешеходы правила пропуска спецтранспорта, движущегося с включёнными световыми и звуковыми сигналами.

Сегодняшний выезд показал, что большинство хабаровских водителей предоставляют преимущество спецтранспорту на дороге. Нарушителей не оказалось.

Помощник начальника караула 1 пожарно-спасательной части МЧС России города Хабаровска Иван Нефедов отметил, что каждая секунда дорога, и из-за водителей, которые не уступают дорогу, можно потерять время. Он выразил надежду, что регулярные профилактические мероприятия помогут водителям быть более ответственными и внимательными на дороге, замечать спецтранспорт и предоставлять ему преимущество.

За непредоставление преимущества спецтранспорту грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством от трёх месяцев до года.

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