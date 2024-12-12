Операцию «Маячок» провели специалисты МЧС и ГИБДД в Хабаровске

Помощник начальника караула 1 пожарно-спасательной части МЧС России города Хабаровска Иван Нефедов отметил, что каждая секунда дорога, и из-за водителей, которые не уступают дорогу, можно потерять время. Он выразил надежду, что регулярные профилактические мероприятия помогут водителям быть более ответственными и внимательными на дороге, замечать спецтранспорт и предоставлять ему преимущество.