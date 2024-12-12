Многодетным разрешили получать участки на территории Самары и Тольятти

Поправки были приняты по инициативе региональной прокуратуры. В ведомстве обратили внимание на то, что на территории области гарантировано право многодетных семей на бесплатное получение земельных участков, однако оно не распространялось на территорию Самары и Тольятти, где были приняты акты о безземелье.