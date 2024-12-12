Лишившийся руки танкист из Башкирии сумел вывести экипаж из-под огня противника

Механик-водитель башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина с позывным «Робин» в бою попал под обстрел, лишился руки, но сумел спасти экипаж. Об этом со ссылкой на слова командира формирования Александра Сопина рассказали «РИА Новости».
Все случилось на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Полковник поведал, что весь экипаж танка был контужен. Однако «Робин» без руки уводил машину из-под огня еще 400−500 метров. По словам командира взвода с позывным «Подхват», который в тот момент был составе экипажа, механик-водитель вел танк под обстрелами и атаками дронов-камикадзе ВСУ до тех пор, пока не лишился сознания. После этого сослуживцы решили вытащить мужчину и покинуть машину.
В настоящее время «Робин» находится в госпитале в Москве на реабилитации. Военнослужащий вместе с другими членами экипажа решил, что тот день будет теперь их общим днем рождения.
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