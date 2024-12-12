Лишившийся руки танкист из Башкирии сумел вывести экипаж из-под огня противника

Все случилось на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Полковник поведал, что весь экипаж танка был контужен. Однако «Робин» без руки уводил машину из-под огня еще 400−500 метров. По словам командира взвода с позывным «Подхват», который в тот момент был составе экипажа, механик-водитель вел танк под обстрелами и атаками дронов-камикадзе ВСУ до тех пор, пока не лишился сознания. После этого сослуживцы решили вытащить мужчину и покинуть машину.