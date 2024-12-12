В Волгограде идет массовый арест и изъятие автомобилей у должников

В ходе межведомственной операции на территории оптово-распределительного комплекса в Дзержинском районе Волгоградской области судебными приставами совместно с представителями ФСБ, Росгвардии и регионального УМВД было изъято восемь автомобилей у владельцев-должников.
В результате проверки 456 транспортных средств выявлено 39 случаев ареста имущества, включая 30 автомобилей. Некоторые местные жители, чтобы избежать потери собственности, прямо на месте выплатили свои долги на общую сумму свыше 1,1 миллиона рублей.
Например, житель Николаевского района погасил задолженности по разным видам исполнительных производств на сумму более 180 тысяч рублей. Гражданин из Краснооктябрьского района Волгограда закрыл налоговые и кредитные обязательства на 135 тысяч рублей. А вот владелец автомобиля из Дзержинского района расплатился за штрафы ГИБДД на 60 тысяч рублей, тогда как должник из Калачевского района оплатил штрафы на 180 тысяч рублей.
Однако восемь человек не смогли оплатить свою задолженность, вследствие чего их автомобили были конфискованы и переданы на ответственное хранение. Среди таких машин оказался Nissan Terrano жителя Городищенского района, который накопил долги на миллион рублей по нескольким исполнительным делам.
Еще одним должником стал гражданин из Дубовского района, потерявший свой грузовой рефрижератор стоимостью полмиллиона рублей. Также был арестован корейский внедорожник SsangYong, принадлежавший жителю Краснооктябрьского района Волгограда, чья задолженность составила более 300 тысяч рублей.
Сейчас специалисты службы судебных приставов занимаются подготовкой изъятого транспорта к оценке и последующей продаже для покрытия долгов. Межведомственные рейды планируется продолжать.