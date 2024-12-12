В Волгограде идет массовый арест и изъятие автомобилей у должников

Например, житель Николаевского района погасил задолженности по разным видам исполнительных производств на сумму более 180 тысяч рублей. Гражданин из Краснооктябрьского района Волгограда закрыл налоговые и кредитные обязательства на 135 тысяч рублей. А вот владелец автомобиля из Дзержинского района расплатился за штрафы ГИБДД на 60 тысяч рублей, тогда как должник из Калачевского района оплатил штрафы на 180 тысяч рублей.