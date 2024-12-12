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В Беларуси скорректировали Положение об общежитиях

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректировали Положение об общежитиях и типовом договоре найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 декабря 2024 года № 942, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Документ вносит изменения в постановление Совмина от 5 апреля 2013 года № 269.

В новой редакции изложен пункт 54, который определяет порядок возмещения убытков государственных организаций, связанных с содержанием общежитий и не возмещаемых платежами проживающих в них граждан.

Определено, что убытки возмещаются бюджетными организациями, работники которых и их семьи проживают в общежитии, за счет бюджетных и (или) внебюджетных средств этих организаций пропорционально площади занимаемых жилых помещений. Если места предоставлены по ходатайству, то за счет иных организаций, чьи сотрудники их занимают, а также других источников, не запрещенных законодательством, также пропорционально площади занимаемых жилых помещений.

В случае, когда нанимателями являются нетрудоспособные граждане (достигшие общеустановленного пенсионного возраста или являющиеся инвалидами I и II группы), то убытки возмещаются местными исполнительными и распорядительными органами за счет средств местных бюджетов. Расходы, связанные с содержанием забронированных жилых помещений в общежитии, до заключения договора найма оплачиваются из средств местных бюджетов.

Под убытками понимается часть фактически понесенных расходов по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, и др.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.