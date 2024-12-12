В Беларуси скорректировали Положение об общежитиях

Определено, что убытки возмещаются бюджетными организациями, работники которых и их семьи проживают в общежитии, за счет бюджетных и (или) внебюджетных средств этих организаций пропорционально площади занимаемых жилых помещений. Если места предоставлены по ходатайству, то за счет иных организаций, чьи сотрудники их занимают, а также других источников, не запрещенных законодательством, также пропорционально площади занимаемых жилых помещений.