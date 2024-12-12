В Беларуси скорректировали Положение об общежитиях

Документ вносит изменения в постановление Совмина от 5 апреля 2013 года № 269.
В новой редакции изложен пункт 54, который определяет порядок возмещения убытков государственных организаций, связанных с содержанием общежитий и не возмещаемых платежами проживающих в них граждан.
Определено, что убытки возмещаются бюджетными организациями, работники которых и их семьи проживают в общежитии, за счет бюджетных и (или) внебюджетных средств этих организаций пропорционально площади занимаемых жилых помещений. Если места предоставлены по ходатайству, то за счет иных организаций, чьи сотрудники их занимают, а также других источников, не запрещенных законодательством, также пропорционально площади занимаемых жилых помещений.
В случае, когда нанимателями являются нетрудоспособные граждане (достигшие общеустановленного пенсионного возраста или являющиеся инвалидами I и II группы), то убытки возмещаются местными исполнительными и распорядительными органами за счет средств местных бюджетов. Расходы, связанные с содержанием забронированных жилых помещений в общежитии, до заключения договора найма оплачиваются из средств местных бюджетов.
Под убытками понимается часть фактически понесенных расходов по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, и др.
Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.