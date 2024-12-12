Моррисси рассказал, почему он согласился на воссоединительный тур The Smiths

Рок-певец также добавил, что никакой «эмоциональной привязанности» к бывшему коллеге по группе Джонни Марру у него нет.
Своими рассуждениями Моррисси поделился с изданием Medium.
Я согласился, потому что мне казалось, что это последний раз, когда такое возможно. Мы все начинаем стареть. Я подумал, что предложенный тур был был бы хорошим способом поблагодарить тех, кто слушал меня на протяжении долгого времени.
Моррисси один из основателей группы The Smiths.
Напоминаем, что новость о возможном «прибыльном» туре воссоединения The Smith появилась в конце августа. Тогда Моррисси заявил, что Марр проигнорировал это предложение.
Ранее Моррисси обвинил сайт «Википедии» в предоставлении ложной информации.