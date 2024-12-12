Минсельхозпрод назвал фейком информацию о кишечной палочке в белорусском сыре ОАО «Молочный Мир»

Минсельхозпрод назвал фейком информацию о кишечной палочке в белорусском сыре. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В некоторых деструктивных источниках появилась информация о наличии кишечной палочки в сыре производства ОАО “Молочный Мир”, — сказано в сообщении.
В пресс-службе акцентировали внимание на том, что компания «Молочный Мир», Минсельхозпрод подтверждает, что указанная информация не соответствует действительности, «является не более, чем фейковым вбросом».
«Попытку дискредитировать качественную белорусскую продукцию можно считать провалившейся», — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что вся продукция названной компании проходит строгий контроль качества на всех этапах производства, включая тестирование в аккредитованных лабораториях. Сказано, что результаты регулярных проверок подтверждают безопасность, соответствие продукции все санитарным, а также гигиеническим нормам.
В пресс-службе заметили, что «Молочный Мир» уже обратился в соответствующие органы для разбирательства по указанному вопросу и защиты деловой репутации.
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