Принять меры к управляющим компаниям просят владивостокцы мэрию

Не решает проблему остывших несколько дней назад батарей управляющая компания, ответственная за дом № 11 по улице Спиридонова. А компания, управляющая домом № 3а на улице Адмирала Фокина, прислала в замерзающие квартиры мастера, который сделал замеры температуры и пришёл к выводу, что она соответствует нормативам: +22 градуса. Однако квартира прогрелась не за счёт работающих батарей, а за счёт дополнительных нагревательных приборов, которые пришлось включать жильцам.