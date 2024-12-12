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Принять меры к управляющим компаниям просят владивостокцы мэрию

После серии аварийных ситуаций на теплотрассе, 9 декабря — в районе улицы Жигура и 11 декабря — в районе улицы Фадеева, не все абоненты Владивостока получили теплоноситель в квартиры. Муниципальный центр управления рекомендует всем жильцам, в чьих квартирах остаются холодные батареи, обращаться в управляющие компании, потому что локальное отсутствие отопления является, как правило, признаком завоздушенности системы, проблему должна решать именно управляющая организация. Однако добиться действий от УК многих горожанам оказалось невозможно, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Жалобы на диспетчеров управляющих компаний появляются в telegram-чате главы города Константина Шестакова.

Например, жильцы дома № 86 по улице Светланской не могут дозвониться в пресловутую муниципальную управляющую организацию МУП «Центральный»: «Диспетчер на телефонные звонки не отвечает, бросает трубку. Когда в доме будет отопление? Пошли вторые сутки, что за безобразие?».

Не решает проблему остывших несколько дней назад батарей управляющая компания, ответственная за дом № 11 по улице Спиридонова. А компания, управляющая домом № 3а на улице Адмирала Фокина, прислала в замерзающие квартиры мастера, который сделал замеры температуры и пришёл к выводу, что она соответствует нормативам: +22 градуса. Однако квартира прогрелась не за счёт работающих батарей, а за счёт дополнительных нагревательных приборов, которые пришлось включать жильцам.

Не могут добиться действий со стороны УК жители домов по улице Жигура: диспетчеры ссылаются на то, что сантехник приходил и что-то делал, хотя перемен в микроклимате помещений нет уже вторые сутки.

Дом № 33 по улице Добровольского остался без отопления и горячей воды из-за порыва трубы в подвале. Управляющая компания ответила жильцам, что труба под домом принадлежит ВПЭС. Были сделаны заявки, но результата они не принесли.

Напоминаем, прокуратура Владивостока, ещё в октябре выясняя, почему старт отопительного сезона в краевом центре оказался сорван, подняла вопрос о привлечении к административной ответственности управляющие компании, которые отказываются взаимодействовать с жильцами и решать проблему теплоснабжения. Судя по потоку жалоб в чате городской администрации, меры прокурорского реагирования не побудили УК работать лучше.

ЖКХ