Принять меры к управляющим компаниям просят владивостокцы мэрию

Жалобы на диспетчеров управляющих компаний появляются в telegram-чате главы города Константина Шестакова.
Например, жильцы дома № 86 по улице Светланской не могут дозвониться в пресловутую муниципальную управляющую организацию МУП «Центральный»: «Диспетчер на телефонные звонки не отвечает, бросает трубку. Когда в доме будет отопление? Пошли вторые сутки, что за безобразие?».
Не решает проблему остывших несколько дней назад батарей управляющая компания, ответственная за дом № 11 по улице Спиридонова. А компания, управляющая домом № 3а на улице Адмирала Фокина, прислала в замерзающие квартиры мастера, который сделал замеры температуры и пришёл к выводу, что она соответствует нормативам: +22 градуса. Однако квартира прогрелась не за счёт работающих батарей, а за счёт дополнительных нагревательных приборов, которые пришлось включать жильцам.
Не могут добиться действий со стороны УК жители домов по улице Жигура: диспетчеры ссылаются на то, что сантехник приходил и что-то делал, хотя перемен в микроклимате помещений нет уже вторые сутки.
Дом № 33 по улице Добровольского остался без отопления и горячей воды из-за порыва трубы в подвале. Управляющая компания ответила жильцам, что труба под домом принадлежит ВПЭС. Были сделаны заявки, но результата они не принесли.
Напоминаем, прокуратура Владивостока, ещё в октябре выясняя, почему старт отопительного сезона в краевом центре оказался сорван, подняла вопрос о привлечении к административной ответственности управляющие компании, которые отказываются взаимодействовать с жильцами и решать проблему теплоснабжения. Судя по потоку жалоб в чате городской администрации, меры прокурорского реагирования не побудили УК работать лучше.