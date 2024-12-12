После обильного снегопада на Южном Урале ударит 25-градусный мороз

Из детализированного прогноза следует, что 13 декабря в Челябинской области будет идти небольшой, местами — умеренный снег, мокрый снег, в горах — сильный, в отдельных районах образуются гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах — сильная), метели. Ветер южной четверти 6−11 м/с, локально порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью минус 4−9, днем в пятницу минус 1−6.