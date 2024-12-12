После обильного снегопада на Южном Урале ударит 25-градусный мороз

Ранее сообщалось, что циклон вызовет снегопады, более интенсивные 13 декабря, при его движении через Свердловскую область. Расчетное количество осадков 4−10 мм, что соответствует повышению высоты снежного покрова примерно на 4−9 см.
В субботу, 14 декабря, циклон уйдет на север УрФО, осадки ослабеют, но в тыл циклону прорвется арктический воздух, температура начнет понижаться. Холодно будет 15 и 16 декабря.
Из детализированного прогноза следует, что 13 декабря в Челябинской области будет идти небольшой, местами — умеренный снег, мокрый снег, в горах — сильный, в отдельных районах образуются гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах — сильная), метели. Ветер южной четверти 6−11 м/с, локально порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью минус 4−9, днем в пятницу минус 1−6.
В субботу местами небольшой снег, ветер юго-западный, западный 5−10 м/с. Температура воздуха 14 декабря ночью минус 9−14, при прояснении — до 17 мороза, днем — минус 5−10, в горах и низинах — до 15 градусов.
В воскресенье, по предварительным расчетам, при переменной облачности также местами небольшой снег. Ветер тех же направлений, но 4−9 м/с. Температура воздуха 15 декабря ночью минус 15−20, в горах и низинах — до 25, днем — минус 11−16 градусов.