Попова предупредила о высоком риске перехода птичьего гриппа на людей

«Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет».
По ее словам, сейчас Роспотребнадзор практически еженедельно получает информацию о том, что в том или ином государстве зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц различных генных вариантов.
Попова отметила, что сложившаяся ситуация представляет опасность, она сейчас оценивается и ее необходимо предупредить.
Впервые о вспышках птичьего гриппа стало известно в 1996 году. С 2003-го случаи заболевания начали регистрировать у людей, которые контактировали с заболевшими животными. Штамм гриппа опасен быстрым распространением по дыхательным путям — он вызывает вирусную пневмонию и острый респираторный дистресс-синдром.