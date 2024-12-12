Сан-Хосе
+12°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попова предупредила о высоком риске перехода птичьего гриппа на людей

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Высок риск развития эпидемиологического процесса, связанного с переходом птичьего гриппа на людей, его нужно предупредить, заявила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: Sputnik.by

«Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет».

сказала она на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

По ее словам, сейчас Роспотребнадзор практически еженедельно получает информацию о том, что в том или ином государстве зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц различных генных вариантов.

Попова отметила, что сложившаяся ситуация представляет опасность, она сейчас оценивается и ее необходимо предупредить.

Впервые о вспышках птичьего гриппа стало известно в 1996 году. С 2003-го случаи заболевания начали регистрировать у людей, которые контактировали с заболевшими животными. Штамм гриппа опасен быстрым распространением по дыхательным путям — он вызывает вирусную пневмонию и острый респираторный дистресс-синдром.

медицина
здоровье