Конфликты в казахстанских школах будут разрешать службы медиации

«Очень надеюсь, что это один из способов решения проблем, которые валятся на нас как снежный ком. Мы с этим работаем, но поскольку региональный уполномоченный один на всю область, мы просто физически не справляемся. И я согласна с этой инициативой в том плане, что только в конкретной школе, в конкретном образовательном учреждении заинтересованные лица, причём разного возраста, разного социального статуса, могут найти общие точки соприкосновения. Нужен сфокусированный взгляд, но с разных сторон. Даже исходя из моего опыта, когда выезжаешь и начинаешь разбираться в ситуации, ты вдруг понимаешь, и люди вокруг понимают, что по большому счёту проблема то “яйца выеденного” не стоила. Нужно было просто сесть за стол переговоров и разговаривать с детьми. Но, как часто это бывает, свою роль сыграли амбиции родителей, неудовлетворённое самолюбие администрации школы, “подогретый” родительский комитет, дети в пубертате. Тут нужен кто-то, кто охладит пыл. А ещё бывает так: дети уже помирились, забыли об этой ситуации в силу возраста и пошли дальше, а взрослые всё ещё продолжают в WhatsАpp-чатах и соцсетях муссировать эту тему».