Лесхоз сказал белорусам про штрафы до 1200 рублей за срубленные елки

По его словам, накануне новогодних праздников государственная лесная охрана предупреждает граждан о незаконной вырубке елок. Он уточнил, что нарушителям за самовольно срубленную елку может грозить штраф от 5 до 30 базовых величин, или от 200 до 1200 рублей (по состоянию на 12 декабря 2024 года).