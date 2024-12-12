Лесхоз сказал белорусам про штрафы до 1200 рублей за срубленные елки. Об этом в интервью изданию «Новае жыццё» рассказал заместитель руководителя по идеологической работе Новогрудского лесхоза Александр Гарнастай.
По его словам, накануне новогодних праздников государственная лесная охрана предупреждает граждан о незаконной вырубке елок. Он уточнил, что нарушителям за самовольно срубленную елку может грозить штраф от 5 до 30 базовых величин, или от 200 до 1200 рублей (по состоянию на 12 декабря 2024 года).
Гарнастай добавил, что виновные будут обязаны возместить ущерб, который был причинен окружающей среде. Кроме того, они будут должны заплатить стоимость незаконно «заготовленной лесной продукции в размере одной базовой величины», то есть 40 рублей.
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