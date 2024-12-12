Сухие и аварийные деревья спиливают в Иркутске

Как рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Ольга Григорьева, большое количество сухих насаждений было выявлено в городе в ходе мониторинга. Такие деревья угрожают здоровью и жизни горожан — суховершинные, больные, с наличием дупел у основного ствола или наклоном ствола более 30°.