Сухие и аварийные деревья спиливают в Иркутске

В Иркутске спилят сухие и аварийные деревья в течение декабря. Работы проводит подрядчик МКУ «Городская среда». Такие мероприятия реализованы на улицах: 5-й Армии, Байкальская, Дзержинского, Горького, Партизанская, Чехова, Ядринцева, Красноармейская, Чкалова, Якоби, Боткина, Главная, Кировская, Киевская и в Черемховском переулке, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
Как рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Ольга Григорьева, большое количество сухих насаждений было выявлено в городе в ходе мониторинга. Такие деревья угрожают здоровью и жизни горожан — суховершинные, больные, с наличием дупел у основного ствола или наклоном ствола более 30°.
«Их снос необходимо производить своевременно. Это обеспечит безопасность жителей при посещении общественных территорий, а также исключит риски повреждения автомобилей в случае падения стволов или крупных ветвей», — рассказала Ольга Григорьева.
В центре столицы Приангарья планируется спилить 240 опасных тополей на улицах: Лапина, Тимирязева, Декабрьских Событий, Карла Либкнехта, Фурье, Богдана Хмельницкого, Красногвардейская, Сухэ-Батора, Грязнова, Борцов Революции, на бульваре Гагарина и других. На месте спиленных деревьев проведут корчевку пней и высадку здоровых саженцев.