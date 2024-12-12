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В Казахстане завершена реконструкция автобана с выходом на границу с Россией

АСТАНА, 12 дек — Sputnik. Национальная компания «КазАвтоЖол» в основном завершила реконструкцию автомобильной дороги республиканского значения «Актобе — Кандыагаш» протяженностью 96 км.

Источник: Sputnik.kz

«Общая протяженность автомобильных дорог в Актюбинской области составляет 1869 км. Из них за последние годы 117 км было охвачено реконструкцией, а на 280 км выполнен средний ремонт. Основное внимание уделено развитию транспортного коридора “Актобе — Кандыагаш”, являющегося частью автомобильной дороги республиканского значения “Актобе — Атырау — граница России” (на Астрахань)», — указывается в сообщении компании-национального автодорожного оператора.

Этот коридор представляет собой ключевой маршрут, стратегически важный как для региона, так и для всей страны. Он соединяет Республику Казахстан с Российской Федерацией, предоставляя выход на Астрахань.

Реконструкция дороги обеспечивает четырех- и двухполосное движение с барьерным ограждением, увеличивая пропускную способность и безопасность.

«В рамках реконструкции автодороги было уложено 691 тыс. тонн асфальтобетонных смесей, построено 10 мостов, 4 путепровода, 3 развязки и 1 путепровод через железную дорогу, обустроено 8 площадок для отдыха, 18 автобусных остановок, а также установлено 1795 опор освещения», — подчеркивается в сообщении.

Проект увеличит пассажиропоток и транзитный потенциал Казахстана в направлении России, Китая, Кыргызстана и Узбекистана, сделав транспорт более удобным и современным.

В 2025 году планируется приступить к реконструкции автомобильной дороги «Актобе — Карабутак — Улгайсын». Проект будет реализован по механизму EPCM («Проектирование, строительство и эксплуатация»), что усилит ответственность подрядчиков и обеспечит участие надежных строительных компаний.