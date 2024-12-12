Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Столица возвращает исторический облик знаменитым сталинским высоткам. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Это одни из самых узнаваемых зданий в городе. Всего их, как известно, семь, каждая — объект культурного наследия. Работы ведем или планируем пока в трех из них», — рассказал мэр Москвы.
Так, город отреставрировал жилые корпуса сталинской высотки на площади Красные Ворота. В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты расчистили лепной декор и восполнили утраты, установили деревянные поручни балконного ограждения и восстановили штукатурный слой, вернули зданию изначальный цвет, воссоздали окна с латунной фурнитурой и балюстраду кровли.
Кроме того, здесь провели масштабные работы по восстановлению стилобата. На фасады и в проездные арки удалось вернуть светильники 1950-х годов, воссозданные по архивным материалам. В 2025-м реставраторы завершат работы в подъездах, где сохранились лепной декор, метлахская плитка и металлические ограждающие решетки.
«Запланированы работы в главном здании МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах. Они в том числе коснутся главного украшения — звезды, установленной на 50-метровом шпиле. Ее будут реставрировать без демонтажа — придется работать на высоте более 230 метров», — написал Сергей Собянин.
Кроме того, новый этап реставрации ждет здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Специалисты расчистят фасады его центральной части и двух 16-этажных пристроек, приведут в порядок кровлю, заменят облицовку цоколя и восстановят исторический облик окон и дверей. В правой пристройке займутся реставрацией интерьеров.