Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

«Запланированы работы в главном здании МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах. Они в том числе коснутся главного украшения — звезды, установленной на 50-метровом шпиле. Ее будут реставрировать без демонтажа — придется работать на высоте более 230 метров», — написал Сергей Собянин.