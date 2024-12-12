Депутаты Башкирии поддержали кандидатуру Андрея Назарова на пост премьер-министра

Сегодня, 12 декабря, депутаты парламента Башкирии на пленарном заседании поддержали предложение главы республики Радия Хабирова о назначении премьер-министром региона Андрея Назарова. Парламентарии единогласно (106 голосов «за») одобрили кандидатуру.
Андрей Назаров родился в 1970 году в Баймаке. Среднюю школу и техникум окончил в Сибае, а первое высшее образование получил в Казахстанской госакадемии. В 2002 году окончил БАГСУ, а в 2009 году — Магнитогорский гостехуниверситет.
В политику впервые пришел в 1998 году — тогда его избрали депутатом горсовета Сибая.
Андрей Назаров известен как успешный бизнесмен: учрежденная им ГК «Гранель» стала одной из крупнейших строительных компаний в России.
В сентябре 2020 года он впервые был назначен главой правительства Башкирии.
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