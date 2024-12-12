Депутаты Башкирии поддержали кандидатуру Андрея Назарова на пост премьер-министра

Андрей Назаров родился в 1970 году в Баймаке. Среднюю школу и техникум окончил в Сибае, а первое высшее образование получил в Казахстанской госакадемии. В 2002 году окончил БАГСУ, а в 2009 году — Магнитогорский гостехуниверситет.