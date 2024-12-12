На Балтийском направлении появилась новая остановка поезда

«Прежний остановочный пункт, которым пользовались жители, находится на расстоянии 1,5 км от поселка, что создавало неудобства, особенно в осенне-зимний период. Рассмотрев обращение, железнодорожники обустроили новый остановочный пункт на улице Прохладная, в более удобном для пассажиров месте», — рассказали в пресс-службе КЖД.