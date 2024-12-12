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На Балтийском направлении появилась новая остановка поезда

Прежний остановочный пункт находился в полутора километрах от поселка.

Источник: Калининградская железная дорога

На Балтийском направлении Калининградской железной дороги обустроен новый остановочный пункт Кострово.

С 15 декабря здесь начнут осуществлять посадку и высадку пассажиров пригородные поезда.

«Прежний остановочный пункт, которым пользовались жители, находится на расстоянии 1,5 км от поселка, что создавало неудобства, особенно в осенне-зимний период. Рассмотрев обращение, железнодорожники обустроили новый остановочный пункт на улице Прохладная, в более удобном для пассажиров месте», — рассказали в пресс-службе КЖД.

В зимний период через поселок Кострово по рабочим дням курсируют два рельсовых автобуса в сообщении Калининград — Балтийск, в летнее время количество пригородных поездов увеличивается.