На Балтийском направлении появилась новая остановка поезда

На Балтийском направлении Калининградской железной дороги обустроен новый остановочный пункт Кострово.
С 15 декабря здесь начнут осуществлять посадку и высадку пассажиров пригородные поезда.
«Прежний остановочный пункт, которым пользовались жители, находится на расстоянии 1,5 км от поселка, что создавало неудобства, особенно в осенне-зимний период. Рассмотрев обращение, железнодорожники обустроили новый остановочный пункт на улице Прохладная, в более удобном для пассажиров месте», — рассказали в пресс-службе КЖД.
В зимний период через поселок Кострово по рабочим дням курсируют два рельсовых автобуса в сообщении Калининград — Балтийск, в летнее время количество пригородных поездов увеличивается.