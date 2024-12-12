Иркутский государственный университет вошел в мировой рейтинг устойчивого развития

Иркутский государственный университет (ИГУ) впервые вошел в престижный международный рейтинг QS World University Rankings: Sustainability 2025. Университет занял 1251+ место в мировом списке и 18-е среди российских вузов, продемонстрировав особенно высокие показатели в области социального воздействия, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИГУ.
Рейтинг QS World University Rankings: Sustainability, составляемый в третий раз, оценивает университеты по трем ключевым параметрам: воздействие на окружающую среду, социальное влияние и качество управления. В этом году в рейтинг вошли 1744 учреждения со всего мира, включая 32 российских вуза.
ИГУ показал особенно сильные результаты в категории социального воздействия, заняв 8-е место среди российских университетов. Этот показатель оценивает вклад вуза в здоровье и благополучие студентов и общества в целом, а также его роль в подготовке квалифицированных кадров для рынка труда.
В глобальном масштабе ИГУ получил наивысшую оценку в категории качества управления, заняв 573-ю позицию. Этот параметр учитывает прозрачность процессов принятия решений, этические стандарты и участие студентов в управлении университетом.
ИГУ стал единственным вузом Иркутской области, представленным в рейтинге.