Иркутский государственный университет вошел в мировой рейтинг устойчивого развития

Рейтинг QS World University Rankings: Sustainability, составляемый в третий раз, оценивает университеты по трем ключевым параметрам: воздействие на окружающую среду, социальное влияние и качество управления. В этом году в рейтинг вошли 1744 учреждения со всего мира, включая 32 российских вуза.