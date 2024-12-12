Ростовчане останутся без холодной воды из-за порывов 12 декабря

Аварии случились на линиях на бульваре Платова и на улице Новолесной. По сообщениям в Департаменте ЖКХ и энергетики, воду обещают дать до вечера.
В связи с коммунальным порывом на Новолесной улице краны временно пересохнут на Урожайной улице и соответственно на Новолесной. В этом районе специалисты вернут воду жителям до трех часов дня.
А второй порыв более крупный произошел на бульваре Комарова. От коммуникации отрезаны проживающие по улице Добровольского, по проспекту Комарова и соответственно по бульвару Комарова. Воду жителям обещают дать немного позже — к 18:00.
Жителям, которые столкнулись с временными неудобствами следует запастись терпением и всем необходимым для комфортного времяпрепровождения вне коммуникации.