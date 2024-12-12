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Ростовчане останутся без холодной воды из-за порывов 12 декабря

Жители донской столицы будут частично отрезаны от цивилизации из-за коммунальный происшествий на городских водопроводах.

Аварии случились на линиях на бульваре Платова и на улице Новолесной. По сообщениям в Департаменте ЖКХ и энергетики, воду обещают дать до вечера.

В связи с коммунальным порывом на Новолесной улице краны временно пересохнут на Урожайной улице и соответственно на Новолесной. В этом районе специалисты вернут воду жителям до трех часов дня.

А второй порыв более крупный произошел на бульваре Комарова. От коммуникации отрезаны проживающие по улице Добровольского, по проспекту Комарова и соответственно по бульвару Комарова. Воду жителям обещают дать немного позже — к 18:00.

Жителям, которые столкнулись с временными неудобствами следует запастись терпением и всем необходимым для комфортного времяпрепровождения вне коммуникации.

ЖКХ