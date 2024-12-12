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Хабаровчанку выгнала из собственной квартиры её жадная сестра

Женщина объявила себя единственной хозяйкой жилья и не пускала на порог его законную владелицу.

Источник: УФССП по Хабаровскому краю

В Хабаровске судебные приставы помогли женщине вселиться в наследственную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Накануне за помощью в ведомство обратилась местная жительница. Горожанка могла попасть в квартиру, часть которой принадлежит ей по наследству. Родная сестра заявительницы, проживающая в этой квартире, не впускала её и отобрала ключи.

Суд обязал должницу передать сестре ключи и не препятствовать её проживанию. Но добровольно исполнять решение сестра отказалась, продолжая считать себя единственной хозяйкой жилья. Попытки урегулировать спор мирно приводили лишь к конфликтам и угрозам встречных исков.

«После возбуждения исполнительного производства приставы разъяснили женщине последствия неисполнения судебного решения, ограничили её право выезда за пределы страны и взыскали исполнительский сбор. В итоге, под контролем судебных приставов, должница передала сестре ключи», — сообщили в УФССП.

Сотрудники службы проконтролировали исполнение решения до конца и лично убедились, что законная владелица квартиры теперь может свободно в неё попасть.