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Нижегородская телебашня включит праздничную иллюминацию в День Конституции

Подсветка будет работать с 20:00 до 22:00.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская телебашня включит праздничную иллюминацию в честь Дня Конституции РФ. Об этом сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре.

Как отмечается, изображение триколора украсит высотную доминанту. Благодаря цветовым переливам будет создаваться образ флага, который развевается на ветру.

Иллюминацию можно будет увидеть с 20:00 до 22:00. В этом году торжественную подсветку включит Останкинская башня, а также башни Благовещенска, Брянка, Великого Новгорода, Грозного, Костромы и многих других городов России.