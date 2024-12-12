Нижегородская телебашня включит праздничную иллюминацию в День Конституции

Нижегородская телебашня включит праздничную иллюминацию в честь Дня Конституции РФ. Об этом сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре.
Как отмечается, изображение триколора украсит высотную доминанту. Благодаря цветовым переливам будет создаваться образ флага, который развевается на ветру.
Иллюминацию можно будет увидеть с 20:00 до 22:00. В этом году торжественную подсветку включит Останкинская башня, а также башни Благовещенска, Брянка, Великого Новгорода, Грозного, Костромы и многих других городов России.