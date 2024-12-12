Красноярская школьница победила на международном конкурсе красоты

«Конкурс поддерживал благотворительную миссию. Участники посетили детский дом, приняли участие в социальной программе и подарили детям подарки, привезенные из своих стран. В течение конкурса ребята не только блистали на сцене, но и наслаждались культурой и достопримечательностями Таиланда, загорая на пляжах и купаясь в теплых водах моря», — отмечают организаторы.