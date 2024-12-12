Красноярская школьница победила на международном конкурсе красоты

Красноярская школьница стала победительницей международного конкурса красоты Kids Star International 2024. Об этом сообщили в соцсетях «Академии международных конкурсов красоты».
Красноярка Владислава Власова заняла первое место на международном конкурсе красоты в номинации с 13 до 16 лет.
Конкурс проходил в таиландском Бангкоке с 25 ноября по 2 декабря. В нем участвовали 50 детей из разных стран — Россия, США, Австралия, Индия и другие.
Тематикой этого года стал «Дисней». Участники демонстрировали различные образы от тайских дизайнеров и шоу карнавальных костюмов. Влада Власова в образе «Барби» одержала победу в номинации 13−16 лет.
«Конкурс поддерживал благотворительную миссию. Участники посетили детский дом, приняли участие в социальной программе и подарили детям подарки, привезенные из своих стран. В течение конкурса ребята не только блистали на сцене, но и наслаждались культурой и достопримечательностями Таиланда, загорая на пляжах и купаясь в теплых водах моря», — отмечают организаторы.
К слову, из красноярцев победу одержали также Артем Шемякин (номинация 13−16 лет) и Дарья Попова (номинация 4−6 лет).
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