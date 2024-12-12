Созданный аналог живой кожи будет использоваться в медучреждениях РФ

УЛАН-УДЭ, 12 декабря. /ТАСС/. Аналог живой кожи, который разработали ученые Бурятии, будет использоваться в медицинских учреждениях России. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
«Получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора России. Теперь инновационное раневое покрытие NovoSkin, созданное на основе коллаген-ламининовой матрицы, будет использоваться в медицинских учреждениях по всей России. На сегодняшний день продукт проходит апробацию в клиниках Бурятии, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Московской области», — сообщили в пресс-службе.
Продукция предназначена для эффективного лечения ожогов, длительно-незаживающих ран и трофических язв.
Научная разработка — продукт компании «Шэнэскин», которая является резидентом Промышленного парка Бурятии и инновационного центра «Сколково», получателем мер господдержки от республиканского Минпромторга и регионального центра «Мой бизнес». «Компания получила регистрационное удостоверение на медицинское изделие, патент в Европе и Китае, а также принимала участие в Восточном экономическом форуме, Международной форуме “Огнестрельная рана. Хирургия повреждений”, международных бизнес-миссиях», — отметили в пресс-службе.
Участники научной разработки — ученые Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова. В июне 2017 года в вузе организовано Малое инновационное предприятие (МИП) «Байкальский центр биотехнологий». Главное направление деятельности МИП, созданного с медцентром «Диагрупп» на основе государственно-частного партнерства, — разработка фундаментальных и прикладных методов биотехнологии и внедрение результатов тканевой инженерии и молекулярно-генетических исследований в клиническую практику.