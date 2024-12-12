Созданный аналог живой кожи будет использоваться в медучреждениях РФ

Научная разработка — продукт компании «Шэнэскин», которая является резидентом Промышленного парка Бурятии и инновационного центра «Сколково», получателем мер господдержки от республиканского Минпромторга и регионального центра «Мой бизнес». «Компания получила регистрационное удостоверение на медицинское изделие, патент в Европе и Китае, а также принимала участие в Восточном экономическом форуме, Международной форуме “Огнестрельная рана. Хирургия повреждений”, международных бизнес-миссиях», — отметили в пресс-службе.