Парковку в центре Волгограда сделают платной ещё на 15 улицах

Примечательно, что текущие планы муниципалитета несколько расходятся с первоначальными. В сентябре 2023 года городские чиновники пообещали общественности четыре этапа расширения, по итогу которых платные парковки должны были охватить не только весь центр Волгограда, но и значительную часть Ворошиловского района, вплоть до ул. Баррикадной. В общей сложности здесь должны были быть оборудованы свыше 7 тыс. платных машиномест. Однако на текущий момент, после двух волн расширений, вместимость платных парковок составляет 879 мест. После весенней кампании 2025 года по очередной волне расширения количество машиномест возрастёт до 1,6 тыс.