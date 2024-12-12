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С Финляндского вокзала запускается тактовое движение электричек в Сестрорецк

В Петербурге запускается пятый по счету маршрут с тактовым движением пригородных электропоездов.

Источник: Коммерсантъ

Такой режим начнет действовать с 16 декабря в утренние и вечерние часы пик в сообщении Финляндский вокзал — Сестрорецк.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, с 06:00 до 10:00 электрички будут следовать с интервалом в 30 минут из Сестрорецка, а с 16:15 до 20:15 — с Финляндского вокзала.

Дополнительно на маршруте будет назначено 11 поездов. Время в пути составит 55 минут, уточнили в ОЖД.

Напомним, что в настоящий момент в Петербурге функционируют четыре тактовых маршрута электропоездов: от Витебского вокзала до станции Павловск, от Балтийского вокзала до Ораниенбаума и Красного Села и от Финляндского вокзала до станции Мельничный Ручей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поезда в Калининград теперь будут отправляться с Витебского вокзала Петербурга.