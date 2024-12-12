С Финляндского вокзала запускается тактовое движение электричек в Сестрорецк

Такой режим начнет действовать с 16 декабря в утренние и вечерние часы пик в сообщении Финляндский вокзал — Сестрорецк.
Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, с 06:00 до 10:00 электрички будут следовать с интервалом в 30 минут из Сестрорецка, а с 16:15 до 20:15 — с Финляндского вокзала.
Дополнительно на маршруте будет назначено 11 поездов. Время в пути составит 55 минут, уточнили в ОЖД.
Напомним, что в настоящий момент в Петербурге функционируют четыре тактовых маршрута электропоездов: от Витебского вокзала до станции Павловск, от Балтийского вокзала до Ораниенбаума и Красного Села и от Финляндского вокзала до станции Мельничный Ручей.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что поезда в Калининград теперь будут отправляться с Витебского вокзала Петербурга.