Синоптики предупредили о похолодании и морозе до −11 градусов в Беларуси

В субботу, 14 декабря, только по северо-восточной части Беларуси скажется влияние атмосферного фронта. Сохранится облачная с прояснениями погода, без осадков. Как отмечают синоптики, кратковременный снег возможен только по северо-восточной части. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет преобладать южный, местами порывистый. Ночью температура воздуха опустится от −5 до −11 градусов. Днем прогнозируется от 0 до −6 градусов.