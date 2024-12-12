Синоптики предупредили о похолодании и морозе до −11 градусов в Беларуси

Синоптики предупредили о похолодании и морозе до −12 градусов в Беларуси, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 13 декабря, в ночное и утреннее время погоду в стране будет определять фронтальный раздел. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром по юго-востоку возможен кратковременный снег, слабая метель. Днем будет без осадков, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер окажется северных и северо-западных направлений, порывистый. Ночью и днем по востоку Беларуси прогнозируется сильный порывистый ветер. В ночные часы температура воздуха будет от −4 до −10 градусов. Днем — от −1 до −6 градусов.
В субботу, 14 декабря, только по северо-восточной части Беларуси скажется влияние атмосферного фронта. Сохранится облачная с прояснениями погода, без осадков. Как отмечают синоптики, кратковременный снег возможен только по северо-восточной части. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет преобладать южный, местами порывистый. Ночью температура воздуха опустится от −5 до −11 градусов. Днем прогнозируется от 0 до −6 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется декабрь 2024 года в Беларуси: «Нас ждут температурные качели».
Кроме того, синоптик дал прогноз на зиму 2024 — 2025 в Беларуси: «До 50 дней оттепели, которая будет преобладать над морозами».
А еще европейские синоптики прогнозируют метели в Беларуси на 13 декабря: «Ливневые снежные заряды и ветер до 18 метров в секунду».