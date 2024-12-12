«Теперь вы соучастник»: мошенники перешли к новой тактике

Об этом граждан предупредили специалисты в области кибербезопасности, сообщает ИА DEITA.RU.
Экспертам удалось раскрыть новую тактику мошенников. Как оказалось, она достаточно проста и незамысловата. Весь её расчёт строится на том, что человек будет застигнут врасплох и совершенно не будет понимать, как ему лучше поступить в такой непростой обстановке. Суть нового метода мошенников сводится к тому, что они отправляют на карточку своей потенциальной жертвы некоторую сумму денег, чаще всего небольшие деньги — несколько тысяч человек. В данном случае не столь важно, сколько именно средств пришло на счёт.
Здесь важно другое — следом за переводом денег злоумышленники звонят человеку и сообщают ему о том, что его было решено сделать участником некой преступной схемы по запутыванию правоохранительных органов, мол, те деньги, которые пришли гражданину на карточку, являются ворованными и что теперь он является полноценным соучастником. Однако для того, чтобы жулики смогли сделать так, чтобы у полиции не возникло вопросов к человеку, они тут же просят его за это заплатить, пишет портал «Финансы Mail».
То есть они не только требуют вернуть деньги из перевода назад, но и накинуть некоторую сумму сверху. Как правило, аферисты выставляют в качестве условия отправку нескольких десятков тысяч рублей. Если человек поддаётся панике и впадает в состояние глубочайшего стресса от одной только мысли, что его могут посчитать участником преступной банды, то он соглашается с требованиями мошенников и действительно переводит им всю ту сумму, которую они запросили с целью откупиться. Однако, как объяснили специалисты, поступать таким образом категорически нельзя.
Во-первых, как правило, в таких случаях злоумышленники дают в качестве адреса для перевода не те реквизиты, с которых они прислали платёж, а значит, человек при таком раскладе уже и правда рискует отправить деньги запрещённой организации. Во-вторых, выполнение требований мошенников может их только больше раззадорить, и они войдут во вкус. Так что дальнейшее общение человека с аферистами может закончиться не только тем, что он переведёт им вообще все доступные ему деньги, но и оформит на себя кредит и передаст им ещё и все заёмные средства, которые он только смог получить от банков.
В результате жертва может оказаться в огромных долгах, да ещё и получить проблемы с полицией, которая начнёт выяснять, зачем человек отправил деньги на счёт какой-нибудь преступной ячейки. Поэтому в таких случаях нужно всегда в самую первую очередь обращаться в банк и попросить вернуть полученные средства обратно ровно на те же самые реквизиты, откуда всё пришло.