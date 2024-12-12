«Теперь вы соучастник»: мошенники перешли к новой тактике

Во-первых, как правило, в таких случаях злоумышленники дают в качестве адреса для перевода не те реквизиты, с которых они прислали платёж, а значит, человек при таком раскладе уже и правда рискует отправить деньги запрещённой организации. Во-вторых, выполнение требований мошенников может их только больше раззадорить, и они войдут во вкус. Так что дальнейшее общение человека с аферистами может закончиться не только тем, что он переведёт им вообще все доступные ему деньги, но и оформит на себя кредит и передаст им ещё и все заёмные средства, которые он только смог получить от банков.