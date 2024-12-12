Незаконную перевозку 50 телят пресекли в Слюдянке

В Слюдянке предотвратили несанкционированную перевозку 50 телят. Об этом сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
— Животных везли из поселка Агинский Забайкалья до Дагестана. У них отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, — уточнили в агентстве.
В итоге перевозчику выдали требование, в котором говорится, что он должен вернуть крупнорогатый скот в пункт отгрузки, а также предупредили о недопустимости нарушений обязательных требований.
Кстати, с сентября этого года специалисты Россельхознадзора и полицейские выявили девять незаконных перевозок скота на территории региона и соседней Бурятии. Также вернули более 500 животных, которых перевозили с нарушениями ветеринарного законодательства.
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