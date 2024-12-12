На 95‑м году жизни скончался нижегородский врач Станислав Введенский

Он первым в России предложил спице-стержневую фиксацию проксимального отдела бедра и плеча. Внес огромный вклад в разработку и развитие метода компрессионно-дистракционного остеосинтеза и удлинения конечностей. Им впервые в мире был изобретен автоматический компрессионно-дистракционный аппарат.