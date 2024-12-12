На 95‑м году жизни скончался нижегородский врач Станислав Введенский

В Нижнем Новгороде скончался выдающийся врач, доктор медицинских наук Станислав Введенский. Его не стало на 95-ом году жизни 11 декабря, сообщили в пресс-службе ПИМУ.
Станислав Петрович начал работать в медицинской сфере в 1960 году, устроившись на работу в Горьковский НИИ. После защиты докторской диссертации занялся преподаванием.
Он первым в России предложил спице-стержневую фиксацию проксимального отдела бедра и плеча. Внес огромный вклад в разработку и развитие метода компрессионно-дистракционного остеосинтеза и удлинения конечностей. Им впервые в мире был изобретен автоматический компрессионно-дистракционный аппарат.
За свою жизнь нижегородец написал 132 научных работы, создал 13 изобретений и опубликовал 50 рационализаторских предложений. Имеет десятки Почетных грамот, знак «Отличник здравоохранения» и значок «Изобретатель СССР».
Прощание с врачом пройдет 13 декабря 2024 года в Институте травматологии и ортопедии Университетской клиники ПИМУ. Похороны состоятся на Бугровском кладбище.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что скончался известный нижегородский тренер Борис Мартынов.