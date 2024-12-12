В Уфе оптимизировали производство битумов

УФА, 12 декабря. /ТАСС/. Ученые Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) разработали программное обеспечение на основе математической модели установки производства битума, которое позволяет оптимизировать процесс. Модель построена на основе реальных данных и позволяет решить проблемы выхода из строя оборудования и снижения его неисправностей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«В процессе получения нефтяных битумов происходит неполное использование кислорода. Из-за его повышенной концентрации в газах окисления в колонне может случится самовоспламенение, к тому же, повышаются затраты электроэнергии на подачу воздуха и топлива на сжигание отработанных газов», — приводятся в сообщении слова профессора кафедры химико-технологических процессов УГНТУ Натальи Евдокимовой.
Основная масса дорожных битумов в настоящее время производится методом окисления гудронов. Однако при взаимодействии кислорода и углеводородов закоксовываются стенки трубопроводов и корпус колонны окисления, что грозит дальнейшим выходом из строя технологического оборудования. Для решения этих проблем команда вуза создала программу на основе математической модели установки производства битума, построенную по реальным данным. «ПО позволяет оптимально вести технологический процесс с учетом подбора параметров расхода сырья и воздуха, температуры зоны реакции, уровня жидкости в колонне и давления верха колонны», — добавили в пресс-службе.
Раньше для уменьшения содержания кислорода в газах окисления операторы установки вручную снижали расход воздуха, но результате замедлялся процесс окисления и снижалась производительность. Сейчас этот процесс можно контролировать точнее. Важно, что программу можно использовать на любом аналогичном заводе. В работе участвовали ученые Института нефтепереработки и нефтехимии УГНТУ и ООО «Газпром нефтехим Салават».
«После тестирования разработки на действующих производственных объектах ООО “Газпром нефтехим Салават” планируется продолжить работу и создать программу, которая позволит прогнозировать свойства битумных материалов, получаемых по технологии “окисление-компаундирование”, при которой битум нужного качества получают при его разбавлении гудроном», — также указано в сообщении.
Работа выполняется в рамках реализации стратегического проекта «Химия новой экономики» программы развития УГНТУ «Приоритет-2030».