В Уфе оптимизировали производство битумов

Основная масса дорожных битумов в настоящее время производится методом окисления гудронов. Однако при взаимодействии кислорода и углеводородов закоксовываются стенки трубопроводов и корпус колонны окисления, что грозит дальнейшим выходом из строя технологического оборудования. Для решения этих проблем команда вуза создала программу на основе математической модели установки производства битума, построенную по реальным данным. «ПО позволяет оптимально вести технологический процесс с учетом подбора параметров расхода сырья и воздуха, температуры зоны реакции, уровня жидкости в колонне и давления верха колонны», — добавили в пресс-службе.